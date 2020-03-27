防疫非常時期 金門縣府宣導簡約祭祖表心意

清明節是金門人的大節日，大多數民眾都在忙祭祖吃頭，緬懷追思先人，但受到新冠肺炎疫情嚴峻的影響，金門縣府今天宣布縣屬的仙洲福園納骨塔及各民眾公墓，為全面配合中央防疫政策，掃墓有新的管制措施，籲請民眾多加配合，降低群聚感染風險。

金門縣府民政處表示，因應新冠肺炎疫情持續升溫，為防群聚感染，地區的仙洲福園納骨塔及各民眾公墓，清明祭祀掃墓已從3月14日起 (含假日)每日09:00至16:00。

民政處科長蔡建鑄表示，適逢國人清明祭祖時節，納骨堂屬密閉空間，因此，4月2日至4月5日清明連假期間，地區的納骨塔將實施門禁管制，全面禁止人員入塔祭祀，並於塔外廣場設置祭拜桌，供鄉親祭祀祖先，請祭祀的民眾配戴口罩，他們也將在廣場前方入口安排人員測量體溫及檢查是否載口罩，未載口罩或有發燒症狀者一律不得進入，請鄉親務必配合。

同時殯葬所的官方網站金門縣仙洲福園業已建置電子追思網，請鄉親多加利用，以紓解節慶時期之龐大人潮，降低群聚感染之風險。納骨塔在3月31日下午(15:30-17:30)全面消毒，全面暫停開放。