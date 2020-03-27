若因疫情停課 高雄市同步發放弱勢學生安心餐食券

高雄市政府教育局因應疫情超前部署，若有學校因疫情停課，將發放停課日安心餐食券給弱勢學生，保障弱勢學生不停餐。教育局長吳榕峯表示，將以安心餐食券替代學校午餐，讓弱勢生在防疫停課日也能正常用餐。

依據教育部訂定「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，若1班有1位師生確診，該班停課14天；1校有2位以上師生確診，該校停課14天。吳榕峯表示，提升自身免疫力是重要防疫措施之一，高雄市轄內公立國中、小學符合經濟弱勢補助條件學生人數約2萬9000人，考量學校如因疫情停課期間，弱勢學生可能會失去一天當中重要的學校午餐。

吳榕峯表示，為免除學生擔憂居家防疫期間的用餐問題，並能維持基本營養需求，當停課事實發生時，只要符合低收入戶、中低收入戶、或經就讀學校認定家庭突遭變故與其他因素，導致無力支付午餐費等身分學生，將以安心餐食券持續供應餐點，讓孩子能安心居家防疫、健康成長。

高雄市發放受疫情停課使用的安心餐食券，與現行低收入戶學生例假日安心餐食券的方式相同，每張面額50元，每天依餐食券所標註的日期，可由家庭防疫照顧者持券至高雄市轄內7-11超商、OK超商、全家便利商店、萊爾富便利商店與猋師傅便當店兌換，讓經濟弱勢學生不用煩憂疫情停課期間的餐食來源，安心健康渡過疫情期間。