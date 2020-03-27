高雄藍營砲轟罷韓案提早連署違法 綠反問為何如今才提

雖然高雄市發起罷免高雄市長韓國瑜的團體已將第二階段連署書送到高雄市選委會查對，但高雄市議會國民黨團指第階段提議的連署早在韓國瑜就職滿1年之前就展開，有違相關法令規定，「一樓違建偷蓋，二樓必是違建」，呼籲中選會撤銷受理連署，也促高雄市選委會拒絕中選會交辦的罷免案相關作業。

高雄市選委會主委陳雄文表示，罷免案的主管機關是中選會，高雄市選委會是主辦機關，高雄市選委會也曾就罷韓團體提早做第階段提議連署之事請示中選會，但中選會依內政部的解釋表示此不違法，高雄市議會國民黨團或可向請更高的憲政機關裁處此案。

罷韓團體台灣基進新聞部副主任張博洋說，如果連署為何國民黨團在第一階段提議連署時不提這些事，現在二階連署快要通過了才來講？國民黨團一點公信力都沒有！難道高雄市民都不能在市長選舉之後有一點起心動念要罷免韓國瑜？何況中選會已就此事有所裁定，請國民黨團回去看清楚中選會的公文，不是開記者會來抹滅高雄市民的努力。

民進黨高雄市議員簡煥宗也質疑如果真有違法，去年12月26日送件後國民黨團為什麼不提？:為什麼今年1月17日中選會宣布一階通過時不提，直到二階40萬連署書送件了、並有15萬預備件時才提？

國民黨團和律師林石猛今天就罷韓案第一階段提議連署在韓國瑜上任不到1年就展開的適法性加以分析，議員陳美雅說，前副總統呂秀蓮要參選總統時的連署，中選會要呂不能偷跑，要在規定的期限內尋求連署，既然如此，為何中選會同意罷韓案不待韓國瑜就職滿1年即可連署？根據選罷法第75條第1項規定：「公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿1年者，不得罷免。」

市議員陳麗娜表示，依選罷法規定，這次罷免案第一階段提議連署，至少需達2萬2814人，可是罷韓團體送到中選會的提議連署符合規定的2萬8560份中，高雄市選委會查對出有7143份的連署日期是韓國瑜就任未滿1年的日期，如扣除這7143份，其餘的2萬多份難道是在108年12月26日早上9點半之前連署的？因為罷韓團體108年12月26日上午9點半即把提議連署書送到中選會。

國民黨團強調，如果有公民團體今年5月21日蔡英文總統就職隔天就展開罷蔡連署，合法、合理嗎？

林石猛從憲法、行政程序法、民法等表示，罷韓案違反法定期間限制、正當法律程序原則、誠信原則、平等原則及公益原則，實屬無效。

今天開記者會的國民黨議員另有黨團總召曾俊傑、議員王耀裕、吳利成、方信淵、曾麗燕、黃香菽、李亞築。