韓國瑜被指參加百人餐會？黃珊珊：首長盡量避免餐會

高雄巿長韓國瑜26日與農會餐敘，卻遭質疑是密宴，並被指與反制罷韓有關，而高雄巿政府今天回應「不應萬事扯罷免」，韓國瑜昨天是為農漁民拚市政，替疫情紓困。台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪，被媒體問到如何看此事？黃珊珊說，還是要看地方，如果是民間的，就只能指引疏導，首長就盡量避免，首長的風險也是需要照顧的。

黃珊珊說，昨天中央才有100人、500人的相關規範，台北市會以這樣的方向去做，很多台北市必須要開的會，有限制在100人以下，並做實名制和相關的管理，不是不能辦活動，而是要符合相關規定。

黃珊珊指出，台北市府像都委會這種類型的會，接下來全部都會用視訊，開放網路直播，不用到現場去，至於群聚的聚餐，可能還是要看地方，如果是民間的，就只能指引疏導，首長就要盡量避免。至於是否有像市府的首長宣導？黃珊珊說，現在幾乎已經沒有再參加活動了，有一些必要的會議，可能會用視訊會議，或者是網路直播，隨著疫情越來越嚴峻，中央規定就照辦。