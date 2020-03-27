科技男從冷氣房到鳳梨田 導入新思維種出安心鳳梨

屏東縣高樹鄉銀獅農場第3代洪銘聰，原是工業機械大廠工程師，10年前見農村嚴重缺工，毅然偕妻返鄉分擔父母親的工作；走出舒適冷氣房，他運用科技思維種鳳梨，收穫分級包裝時，藉助電子感測器的「電眼」功能有效分擔人力，利用網路雲端處理大量國內外訂單，同時導入品質掛保證的產銷履歷驗認證，目前種植面積約70公頃，是返鄉時的10倍大。

「走出冷氣房到鳳梨田是人生一大改變，但做什麼就要像什麼！」43歲的洪銘聰說，祖父時代就開始種鳳梨，曾經擁有上百公頃的鳳梨田，10多前因青壯人口流失農村人力缺乏，父親的鳳梨栽植面積縮小到7公頃，返鄉務農原不在生涯規劃內，但看著父母親體力漸走下坡，鳳梨田需要人手幫忙，決定偕妻返鄉接手，沒想到愈種愈起勁，並建立「銀獅農莊」品牌。

洪銘聰工業機械工程師的背景，也把科技思維帶回家鄉；他說，鳳梨採收需要大量人力，藉助工業感測器的「電眼」功能，可用來分擔部分清潔、整理和包裝工作，再利用網路雲端處理國內外訂單，銷售量成長逾3成，原以國內銷售為主力的市場，逐步擴展到大陸、日本及香港，最近雖然有受新冠肺炎疫情影響，但外銷出口每周還有10多個貨櫃。

洪銘聰返鄉用科技思維種鳳梨後，父親洪華進也將鳳梨田面積擴租到將近70公頃，妻子許嘉容原在公家機關上班，也辭去工作在家幫忙訂單和銷售；為提升金鑽鳳梨的品質和田間管理技術，洪銘聰到農改場上土壤改良課，施用有機肥料改變土壤酸鹼度，種出來的鳳梨果肉細緻香甜，並通過安全保證的產銷履歷認證，他說，品質掛保證的鳳梨有助開拓外銷市場，市場價格也穩定，只要用心，相信行行都能出狀元。