企業捐百台平板、行動載具物流服務 一旦停課立即後送

高雄市教育局規畫「停課不停學」師生線上學習，獲得企業緯創資通公司支持，今天捐出100台平板電腦，頂揚科技也提供行動載具物流運送服務。高雄市教育局長吳榕峯表示，目前高雄市後端已控管2000台電腦，一旦有校園因疫情必須停課，硬體和網路可以立即配送支援有需要的弱勢學生。

吳榕峯頒發感謝狀給緯創資通公司總監許廷岳及頂揚科技董事長許泰嶔，感謝善心業者讓弱勢孩子居家學習不中斷。

透過平板、手提電腦等行動載具，結合線上平台學習資源與多元課程內容，讓學生與教師都能在家線上自學、共學與線上教學，加入「停課不停學」的自主學習行列。

高雄市教育局彙整教育部、民間數位資源與應用工具列表，提供高雄市師生於防疫期間，即使遭遇停課的衝擊，也可以讓學習不中斷，提供更多多元自主學習機會與資源。

吳榕峯表示，高雄市教育局建置的「達學堂」平台，目前教學影片已超過2350部，題庫超過1500題，已是相當豐富的師生線上學習平台。高雄市約有2萬7000名學生家戶無使用網路，目前教育部已釋出3300個可上網的免費門號，提供高雄市統一處理。教育局也爭取電信公司免費提供分享器、Sim卡供高雄市弱勢學生使用。

高雄市教育局目前已控管2000台電腦，一旦有學校因疫情必須停課，教育局統計有需要支援網路及電腦的學生人數，立即啟動後送機制。

緯創資通總監許延岳表示，捐贈高雄市100台行動載具，希望協助弱勢學子家庭於停課期間，仍然可以在家持續學習。緯創資通積極投注心力參與推展教育文化與綠色環保等社會公益事業，協助高雄市建設優質數位學習環境，弭平城鄉數位學習落差。