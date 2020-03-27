4月起搭大眾運具全面量體溫 高鐵左營站今超前布署

交通部宣布4月起所有交通場站量體溫，發燒禁搭大眾運輸工具 ，台灣高鐵公司防治新冠肺炎疫情，展開各項超前部署措施，高鐵左營站今天起啟用醫療級紅外線體溫量測儀，車站消毒頻率已由每4小時一次提高至每2小時一次，為旅客的健康安全把關。

高鐵公司呼籲旅客配合防疫指揮中心建議，搭乘高鐵時請全程佩戴口罩，以維護自身健康安全。

高鐵左營站長孫作強表示，二樓大廳4個進站閘門都有安裝紅外線體溫量測系統，這套系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，若旅客經由紅外線體溫量測儀及額溫槍雙重確認體溫確實超過37.5度，會勸導旅客返家休養或前往就醫，若因此衍生退票，免收手續費。

孫作強說，為維護旅客健康安全，24日起停止提供自動飲水機服務，車站內超商明天起陸續鋪貨、販售泡棉口罩，預計3月31日旅客就超商購得。

另外，車站消毒頻率已由每4小時一次提高至每2小時一次，在旅客乘車動線上包括自動售票機、進站閘門區、電梯及服務台旁廣設乾洗手設施，協助旅客清潔防疫。

高鐵公司強調，高鐵車廂都設有獨立空調系統，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒，針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔。