防疫再升級 高雄長庚全面禁探病、聯醫開戶外防疫門診

新冠肺炎確診個案持續攀升，高雄各醫院為防堵疫情蔓延，管控措施不斷升級，高雄長庚醫院即日起，全面取消一般病房探視，高雄市立聯合醫院則開設戶外防疫門診，防止可能有接觸史或類似症狀的民眾進入一般門診，造成感染風險。

基於維護病人、家屬和醫護人員安全，繼高雄榮總全面禁止探病後， 高雄長庚醫院也取消一般病房探病。除此，住院病人的陪病者，含照顧服務員在內限制只能1名，晚上8點後禁止進出。加護病房則維持上午11點到11點半一個時段。

高雄市立聯合醫院23日起增設「戶外防疫門診」，在急診室旁架設臨時性棚架，派駐主治醫師、護理師、掛號人員各一人，平日上午8點半到12點提供特別門診。

聯醫表示，這項戶外防疫門診適用於無出國史或接觸史，卻有發燒或呼吸道症狀者；曾接觸14日內出國者；或14日內有出國史，慢性處方箋已使用完，需領藥的人；14日內有出國史，但無發燒或呼吸道症狀者。