高雄艾卡設計旅店4月15日結束營業 店家：租約到期

高雄市以「特色設計」為風格的艾卡設計旅店，將營業到4月15日，旅店告知消費者停業原因是租約到期，但在這波新冠肺炎疫情對旅宿業的衝擊中，艾卡決定結束營業仍受到不少顧客關心。

艾卡設計旅店位在高雄市民生一路和林森路口，自2011年開幕至今9年，店家號稱首開高雄特色設計旅店之先，打出創意、童趣、引領時尚的形象，9年來也展現多元風格和設計理念，強調活潑明快、貼心服務每一位入住的旅客。

艾卡設計旅店告知顧客，因原址租約到期，協商未果，旅店將於4月15日結束營業；為留給所有喜歡艾卡設計旅店的朋友一個說再見的機會，特別推出「無3不成禮」超值優惠住房專案，也同步舉辦「Bye Bye SALE」出清特賣會，設計款傢俱最低200元起，數量有限，限時特賣。

「無3不成禮」住房優惠專案，即到4月15日之前，入住艾卡設計旅店可任選房型並享3折優惠，每晚每人最低只要480元起，平日、假日和清明連假都適用。

旅店在臉書粉絲頁感謝顧客的支持，並告知目前在艾卡保留的訂金，都將於4月15日截止使用，如果未能在4月15日前使用完畢，請撥打專人專線，聯絡專線：07-2817900。

高雄市另有星辰飯店暫停營業，業者告知觀光局是內部整修，所以暫停營業。