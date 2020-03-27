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韓國瑜首與農漁會幹部餐敘親自簡報 30日再赴山線交流

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市韓國瑜最近勤於和基層交流，昨天晚上和鳳山區、 旗山區各農會和相關漁會理事長、總幹事、常務監事餐敘，韓國瑜還自己跟到場的農漁會三巨頭報告這兩年來高雄市政府為農、漁民做了那些事。這場餐會之後，韓國瑜預計本月30日要到阿蓮再與農會幹部聚一聚，讓農會幹部們知道高雄市的農業作為與政策。

昨天晚間在高雄市鳳山和樂餐廳的餐敘，約開7桌，餐會時間2小時多。

據到場人士表示，有些受邀的農漁會幹部沒有到場，韓國瑜和農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉都到場，向農漁會幹部說明市府為農漁民做了那些事、行銷農漁產品的成果，不是吳芳銘或趙紹廉，是韓國瑜自己上場，展現與農漁會溝通交流的誠意。

「是要多與基層溝通溝通！」出席昨天餐會的農會人士說，韓國瑜上任以來這樣和農漁會幹部交流，算是第一次，以前可能有一些私下的拜訪，這次是請大家來，一面傾聽基層意見，一面讓大家知道市府的農漁政策。

韓國瑜與農漁會幹部的餐敘交流分兩場，昨天是第一場，30日晚間預計在阿蓮與鳳山區、旗山區以外的農會幹部做第二場交流。

韓國瑜 高雄市 漁民

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