高雄推動仁武航太產業園區 建商看準房市夯並優惠醫護

高雄仁武區縣市合併後土地行情看漲，今年政府計畫在仁武推動航太科技城計畫，還有中山大也打算在仁武闢醫學院，建商看準利機，紛紛在仁武鳳仁商圈興建透天產品，吸引市區換屋客層搶進卡位，預約已超過500組。

高雄市不動產開發公會最新統計顯示，今年2月，高市新申報開工透天戶數僅37戶，總銷金額約11億元，透天推案規模小型化，仁武一帶透天別墅建案逐年在增加，主因離市區不遠，價位又相當親民。

龍登廣告總經理戴嘉聖表示，高雄房市首購市場的需求仍在，首購和自住的看屋人潮並未減少，銷售仍然順利，尤其是利率再下跌，「是很大的購屋優勢」，購屋原來可負擔的房價，如果是500萬元，現在可增加到530萬元左右。

隆大營建去年購得仁武區鳳仁路商圈新庄路旁超過5300坪建築基地，要分三期推案共199戶，總銷達37億元，第一期規劃69戶透天社區，總價1188萬元起。

隆大營建董事長陳武聰最近有感醫護人員為國人健康把關，宣布購買「隆大鳳凰」透天案可於交屋時，贈送價值20萬元的家電金，希望拋磚引玉，讓更多業者提供購屋優惠給防疫人員。

陳武聰認為，疫情終究會過去，目前外界預估年中後應可趨緩，但最適合傳承的養生健康別墅，在土地與營建成本持續墊高情勢下，產品會愈來愈少。

為讓疫情悶在家中的民眾，可把握時機到該案開放式廣場打卡賞屋，推出「打卡轉轉樂、仁武烤鴨大方送」活動，點燃主題炮仔聲，客戶打卡賞屋，就可參加轉轉樂遊戲，有機會獲得仁武烤鴨乙隻、「酒精濃度約73%」的明星花露水1瓶、衛生紙1條等。