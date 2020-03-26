美濃又發生火燒山 竹門電廠後山大火燒不停
高雄山區又有火燒山！今天下午六龜與美濃接轄山區發生林地火災，入夜後火勢仍未熄滅，起火處是林務局屏東林管處旗山事業區53林班地，消防人員會同林務局人員在場警戒，所幸火場沒有臨近民宅，不會危及居民安全。
近日美濃發生多起火燒山，21日晚間林地大火險些危及靈山下多戶民宅，所幸火勢及時控制住，延燒十幾小時終止。今天下午3點44分，高市消防局六大隊再度接獲美濃竹門電廠後方山頂竹林起火，火場臨近荖濃溪，天黑後不易救火，消防人員在場警戒，等待天亮再決定是否申請更多人力或直升機上山滅火。
林務局旗山工作站指出，此起林地火災疑似民眾不當引火引起，近日山區乾燥又接近清明掃墓，不排除是掃墓引起大火，初估延燒面積0.1公頃。
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