美濃又發生火燒山 竹門電廠後山大火燒不停

高雄山區又有火燒山！今天下午六龜與美濃接轄山區發生林地火災，入夜後火勢仍未熄滅，起火處是林務局屏東林管處旗山事業區53林班地，消防人員會同林務局人員在場警戒，所幸火場沒有臨近民宅，不會危及居民安全。

近日美濃發生多起火燒山，21日晚間林地大火險些危及靈山下多戶民宅，所幸火勢及時控制住，延燒十幾小時終止。今天下午3點44分，高市消防局六大隊再度接獲美濃竹門電廠後方山頂竹林起火，火場臨近荖濃溪，天黑後不易救火，消防人員在場警戒，等待天亮再決定是否申請更多人力或直升機上山滅火。