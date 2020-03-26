徵用防疫旅館 高市目標3000床
徵用防疫旅館，高市府衛生局今天指出，短期內要徵足1000床，並設定協調徵齊3000床，以因應即將到來的漁季或疫情的需要。
中央流行疫情指揮中心今天鼓勵地方政府設立防疫旅館，並尋求交通部協助並訂定相關補助措施，讓旅館業者有參與意願。
高市府衛生局官員指出，目前已有4家防疫旅館提供檢疫住宿，因應疫情需要再取得2家旅館業者同意提供客房共210房，近日受理預訂入住。
官員表示，2間即將啟用的防疫旅館併同原已徵用的旅館，供給約500床，現階段要備齊1000床為目標；下階段設定3000床的目標。
至於，防疫旅館的價位約為新台幣1400元到3600元，甚至有旅館業者提供包套服務，15天全套約2萬2000元，有的會提供早餐。
衛生局指出，下個目標設定再增2000床是考量漁季及疫情增溫，才會增加防疫旅館的供給床數。
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