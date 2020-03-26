賴峰偉籲澎湖鄉親減少到台灣本島就醫 以降低感染風險

澎湖縣長賴峰偉今天在縣府的防疫會議中鼓勵縣民善用在地醫療資源，非必要儘量減少到台灣本島就醫，以降低感染風險；同時籲請從事商業活動者要控制參加人數，室內控制在30人以內、戶外50人以下，避免群聚感染。

賴峰偉表示，澎湖是國內少數沒有新冠肺炎確診案例的縣市，台灣本島又有居家檢疫者趴趴走，澎湖之於台灣本島，是相對安全的地方；所以，如果非必要，儘量避免前往台灣本島就醫。

賴峰偉說，近年來澎湖醫療水準不斷提升，縣府也聘請高知名度醫師跨海駐診，盼縣民善用澎湖醫療資源，醫師動、病人不動，降低感染風險，保護自己，也保護家人。