南風強勁揚起高屏溪河床沙塵 空品轉差

高市府環保局今天下午發布空氣品質警示，由於南風強勁，揚起高屏溪河床的沙塵，往北飄送，南高雄的空氣品質轉差，已執行加強疏濬工程現場及聯外道路灑水等應變。

高市府環保局下午近5時發布警示表示，一股偏南風抵達台灣，雖然帶來良好的大氣擴散條件，但由於風速強，揚起高屏溪河床的沙塵。

高市府環保局指出，沙塵順著南風往北飄送，南高雄的空氣品質快速轉差，受沙塵影響紅色區域數值最高的測站是「美濃」，即時PM10濃度達到287微克/立方米。

高市府環保局啟動加強疏濬工程現場及聯外道路灑水、持續追蹤揚塵動態及掌握高屏溪沿岸河川揚塵變化等應變措施，並提醒民眾外出戴口罩、減少戶外曬衣及先關閉「朝南」的門窗。預測入夜後，因風速減弱，揚塵將會大幅緩解。