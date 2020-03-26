快訊

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

新冠肺炎疫情中 屏東農產好物外銷加拿大

中央社 / 屏東縣26日電

新冠肺炎疫情中，屏東縣政府積極拓展外銷市場，將番石榴、芋頭、鳳梨、火龍果、蜜棗及百香果集中裝櫃，今天將屏東農產好物出口外銷加拿大，活絡受防疫氣氛影響的外銷通路。

縣府邀集縣內6大農民郭丈禎、楊玉光、吳丞琮、潘志民、林建國、林統勝的農產，聯合集貨裝櫃，在里港鄉農民集貨場封櫃啟航外銷加拿大，包括珍珠芭樂3000公斤、紅心芭樂500公斤、芋頭300公斤、紅龍果300公斤、蜜棗10公斤、百香果120公斤，透過多元行銷方式，將台灣農產導入加拿大市場通路。

農業處長黃國榮表示，去年縣長潘孟安前往加拿大推廣屏東農漁畜產品，獲得成果，原本今年除了貨出去外，潘孟安也要再度帶著屏東的農漁畜產的加工品前往加拿大推廣，但碰到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，人無法過去加拿大，但貨仍然出去。

黃國榮指出，鮮果雖然比較受歡迎，但鮮果易受到氣候的影響，影響價格，加工品則價格比較穩定，因此，縣府積極在外銷市場推廣農漁畜的加工品，加工品的銷路好，對源頭的生鮮部分就會有幫助，對農民來說，收益會較穩定。

黃國榮表示，等新冠肺炎疫情趨緩，縣府團隊會再到加拿大推廣屏東的農漁畜加工品，防疫期間，縣府仍會持續關注國內外市場不同需求，布局各式行銷通路，加強穩定農產品供需平衡。

加拿大 屏東縣政府 疫情

延伸閱讀

菲律賓9醫生染新冠肺炎病逝 醫院不堪重負

武漢封城日記完結 作家方方：憂死者被忽略

防堵新冠肺炎！加拿大強制要求入境者 自我隔離14天

中市清明3招防疫 線上祭祖增長7成

相關新聞

農地埋爐石須花89億元清除 藍綠議員齊喊究責查辦

高雄旗山大林農地掩埋中鋼公司百萬噸轉爐石，另有疑似百萬噸廢棄物同在地底，業者敗訴須依法清運，今向居民說明清運計畫。高市出...

金門航空鬧雙胞？還沒飛上天申請雙方隔空交火

金門航空鬧雙胞？前縣議員陳滄江日前表示，將籌組金門航空，且透露有知名企業將入主，消息一出，引起各界高度關注，而早在5年前...

屏東防疫消毒總動員 118位消毒人員全面出擊

值中央與地方全國防疫緊繃關鍵，屏東縣政府環保局今天與33鄉鎮市公所清潔隊成立屏東縣防疫消毒大隊，全面強化環境消毒防疫及登...

高市垃圾車宣導防疫不是韓國瑜了 換女聲增新鮮感

自前一任高雄市長陳菊到現任市長韓國瑜，都會錄音透過垃圾車廣播宣導市政和各項防疫措施，一星期之前還是韓國瑜錄的防新冠肺炎宣...

影／台南安平大樓11樓失火 陽台電燈著火

台南市安平區健康路三段一棟大樓11樓，今天下午3點多發生火災，大樓保全馬上報消防局派人滅火，同時廣播疏散住戶，安平等消防...

墾丁教師會館BOT活化 被譏「黃金蛟子會館」終於動工

位於屏東墾丁大街旁的墾丁教師會館在民國94年熄燈後，縣府以BOT方式活化再利用，國賓飯店於102年4月得標後，規畫投資1...

金門縣府30日起加強管制 人員進出一律量體溫

新冠肺炎疫情全球升溫，金門縣政府下午宣布，將從3月30日起，實施出入管制，縣府員工及洽公民眾僅得由大門口進出，側門及後門...

高雄五星飯店推專案 隔離者家人外宿每晚千元有找

中央疫情指揮中心要求不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天，大批返台者造成居家檢疫人數激增。高雄漢來大飯店推出「家外之家...

屏東安心旅館近千房 每晚最低只要千元

屏東境外移入新冠肺炎確診病例已經累計5例；由於中央流行病指揮中心日前宣布本國籍人士入境後需進行14天居家檢疫，導致防疫旅...

不只夜店關門 高雄長佑醫院下月吹熄燈號

新冠肺炎衝擊各行各業，全台夜店、飯店與餐飲業陸續傳出歇業消息，高市阿蓮區長佑醫院近年受醫學中心衝擊，看診人數逐年下降，不...

防疫期間藝文節目多取消 高市文化局推線上直播音樂會

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市文化局及愛樂文化藝術基金會今天宣布，2020高雄春天藝術節5月2日《Do Re Mi動動》、...

高雄旅宿優惠有的千元有找 韓國瑜今直播行銷都秒殺

繼直播行銷高雄農產品、石斑魚，高雄市長韓國瑜今天為高雄的旅宿直播行銷到5月底前的優惠方案，御宿汽車旅館鳳山館、印水涵觀景...

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

嘉義市第一起確診 英國女留學生校園群聚感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。