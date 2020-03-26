疑受疫情衝擊醫院將停業 高市府：未獲通報

高雄市位在阿蓮區的長佑醫院及市區的老字號醫院傳出將停業，高市府衛生局今天表示，迄未收到任何一家醫院提出任何歇業或停業需求。

位在阿蓮區的長佑醫院今天傳出4月要停業，經記者聯絡長佑醫院的幕後經營者、前高雄市議員李長生接受中央社記者電話採訪並證實下月擬停業，至於打算停業的原因，他表示非單一性，並不多做說明。

外傳是受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊致患者不願上門就醫等。高市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，截至目前未接獲任何一家醫療院所有歇業或停業的申請或需求；至於受疫情影響的說法，還要去釐清和了解。

潘炤穎說，長佑醫院屬於地區醫院，有20名醫事人員、20個床位，從健保申報點數了解其營運狀況，處於長期低迷狀態，最近3季營收沒有起色。或許在的疫情衝擊下，醫院對患者的掌握有問題；依照衛福部近日頒訂紓困條例是有一些對應的補償措施，不過他認為醫院的狀況大概屬於比較營運不佳的情形，而不是屬於疫情衝擊的範圍。

外傳二聖路上也有一家醫療院所經營不佳或間歇停業情形。

潘炤穎指出，目前掌握高雄市86家醫院、另有約2000家診所並沒有此情形。如果院所經營不好就和疫情聯結，恐難以釐清；再者衛福部對醫療業受疫情影響有紓困條例及其規範，如果醫界硬要說受疫情衝擊致營運出狀況，基於地方衛生主管機關的職責會去輔導了解訪談。

長佑醫院是阿蓮區有25年經營的老字號醫院，稍早有醫院評估承接，疑因當地就診人口數不足是導致經營困難的主因。