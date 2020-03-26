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恆春發大轎、拜四城門主 報民俗類無形文化資產審議

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東恆春天后宮保留8人轎班激烈甩動轎身的「發大轎」拜廟文化和「拜四城門主」儀式，縣文化資產保護所今南下召開登錄民俗類無形文化資產說明會後，將送縣文資委員會審議。圖／讀者提供
屏東恆春天后宮保留8人轎班激烈甩動轎身的「發大轎」拜廟文化和「拜四城門主」儀式，縣文化資產保護所今南下召開登錄民俗類無形文化資產說明會後，將送縣文資委員會審議。圖／讀者提供

屏東縣恆春天后宮傳承百年的「發大轎及拜四城門主」宗教儀式，迄今仍完整保留，天后宮年輕志工去年向縣府文化處申請登錄「民俗類無形文化資產」，縣文化資產保護所今天下鄉召開說明會時，天后宮住持原擔心恐因此受公部門限制，志工說明在外來文化侵襲、經濟和人口流失等環境下，已出現傳承危機，登錄是化危機為轉機的契機，最後達成提報共識。

申請的恆春天后宮文化組長鄭明書說，「發大轎」是恆春地區自清朝流傳下來的拜廟文化，由8人組成的轎班，抬轎人大力晃動轎身，包括開新轎、參與遶境神轎拜廟時，都會近乎瘋狂似地劇烈晃動神轎，代表廟宇的主神坐在神轎上，偶而會搖到轎棍斷烈代表神明很開心，因極耗體力，接手時也要有技巧，需不斷輪替和練習，展現廟宇和村莊的向心力；與台中梧棲的「走大轎」和桃園竹圍的「飛輦轎」，都是特有的民俗文化。

他說，另自清朝流傳下來的祭拜四城門主儀式，是由城隍信仰演變而來，融合鎮守保護廟境和村莊的四城主和五營神將概念，祭拜儀式也代表居民的感恩，惜福，蘊含著飲水思源美德，因恆春古城是全台唯一保有完整四城門的鄉鎮，成全台唯一的特殊祭典。

鄭明書去年初向縣文化處申請登錄「民俗類無形文化資產」，縣文化資產保護所啟動審查機制，先安排文資委員實地參觀了解，今天下鄉召開說明會。

屏東恆春天后宮保留8人轎班激烈甩動轎身的「發大轎」拜廟文化和「拜四城門主」儀式，縣文化資產保護所今南下召開登錄民俗類無形文化資產說明會後，將送縣文資委員會審議。圖／讀者提供
屏東恆春天后宮保留8人轎班激烈甩動轎身的「發大轎」拜廟文化和「拜四城門主」儀式，縣文化資產保護所今南下召開登錄民俗類無形文化資產說明會後，將送縣文資委員會審議。圖／讀者提供

文化資產 天后宮 恆春

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