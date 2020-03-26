地區醫院傳不敵疫情要歇業 衛生局：補助紓困需認定
高雄市阿蓮地區長佑醫院傳出不敵此波疫情衝擊，預計4月底關門歇業。高雄市勞工局表示，有收到長佑醫院資遣通報6至8人，目前尚無違法情事，其他可能有些是自行離職、申請退休、或留用善後。衛生局表示，衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療機構住宿式機構藥商補償紓困辦法，目前並未有機構提出申請，長佑醫院是否符合還需認定。
長佑醫院1995年開業至今，目前設有外科與復健科，醫護人員約20人。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，長佑醫院在衛生單位登錄的資料中，有20個醫護人員、20個床位，是屬於地區醫院。依掌握的健保申報點數以及營運狀況，屬於長期低迷的狀態，在最近3季的營收並沒有什麼起色。
潘炤穎表示，對照在衛福部近日頒定的補償紓困條例，包含第二章第三條以及第三章第八條的部分，都必須要有相關的疫情的影響或者是衝擊，才有必要的對應的補償措施。目前長佑醫院發生的狀況，大概是屬於營運不佳情形，而非疫情衝擊的範圍。
對長佑醫院的需求，高雄市衛生局會基於地方衛生主管機關的義務和責任，來進行必要的輔導跟溝通。衛生局強調目前在高雄市已知的相關的確診個案及疑似個案，沒有到長佑醫院來做診治。
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