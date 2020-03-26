金門航空鬧雙胞？還沒飛上天申請雙方隔空交火

金門航空鬧雙胞？前縣議員陳滄江日前表示，將籌組金門航空，且透露有知名企業將入主，消息一出，引起各界高度關注，而早在5年前就開始籌組「金門航空公司」的中華兩岸飛航交流協會理事長汪建勳今天在地方媒體刊登聲明反擊，汪建勳表示，「金門航空」的公司名，他已經提出公司名稱登記使用權，質疑陳已侵犯公司名稱登記使用權的疑慮。

有航空業背景的金門航空股份有限公司發起人汪建勳，今天在媒體刊登斗大聲明表示，他以「金門航空股份有限公司」名稱，已獲得經濟部的預查核定書；他在事前並未接獲陳滄江任何徵詢，要使用「金門航空」公司名稱，質疑陳此舉已有侵犯公司名稱登記使用權的疑慮。

汪建勳重申，他自2014年起，便以永續經營為策略發展目標，並配合鄉親意願及地方政府發展政策，審時度勢，持續推動籌設成立「金門航空股份有限公司」的規畫工作，未曾間斷過。強調，陳滄江以金門航空名義的一切行為與「金門航空股份有限公司」無關，呼籲陳滄江即時公開撤銷或更正有關以「金門航空」公司的相關事宜，以免觸法。

「金門航空」金門籌備處主任黃允得也說明，所有的籌備事宜一直都持續進行，目前公司也已獲交通部核備在案，基於完全尊重在地政府，今年初展開請益之旅，也拜會過縣議長洪允典，待新冠肺炎疫情結束後，就會進入第2階段的籌備工作。

黃允得指出，目前的團隊都已經完備，未來不排斥官股與全民入股；他認為，陳滄江此舉會混淆視聽，希望陳滄江在10日內自行撤銷使用「金門航空」，否則不排除採取法律途徑來解決。