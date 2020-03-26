農地埋爐石須花89億元清除 藍綠議員齊喊究責查辦

高雄旗山大林農地掩埋中鋼公司百萬噸轉爐石，另有疑似百萬噸廢棄物同在地底，業者敗訴須依法清運，今向居民說明清運計畫。高市出席議員不分藍綠，立場一致要求究責，並質疑主管單位監督不週，否則今天不用花天價清運掩埋物，另方面，居民憂心業者只把有商業價值的爐石運走，另百萬噸廢棄物最後會不了了之。

高市環保局副局長吳家安表示，無法回應究責問題，因為當年業者以「產品」向經濟部申請掩埋，直至法院認定是「廢棄物」才有介入空間；業者的清運計畫涵蓋轉爐石與廢棄物在內，89億元是以所有掩埋物都是廢棄物來計算，實際價格不會如此高，市府會嚴格監督業者如期完成清運，且持續向其餘4名訴訟中的關係人追究連帶責任。

2013年5月起，萬大材料科技公司申請在旗山大林農地掩埋中鋼轉爐石，旗山居民組成自救會抗議違反農地農用原則，且追蹤發現業者夾雜大量不明廢棄物汙染地下水，自救會向法院提出訴訟。

高雄高等行政法院2017年宣判認定廢爐碴是廢棄物應清除，高市環保局核准萬大清運計畫，預計下月進場，今天上午在旗山區公所舉辦說明會。業者代表林麗琪表示，將分3年清理，第1年清理10萬噸、第2年20萬噸、第3年為70萬噸，清除物將送至大發工業區內堆置，若發現有毒廢棄物則另依規定處理，粗估需要89億，環保局也不能置身事外。

市議員林富寶、林義迪、朱信強、李順進與宋立彬等人到場，同聲質疑萬大公司是否有足夠財力負擔龐大清運費用，另應追究相關責任。林富寶說，當年市府環保局推說此案是經濟部核准，且掩埋物是產品不歸環保局管轄，信誓旦旦說掩埋物無毒，現在卻要花89億元來清除，這是主管機關縱容的結果。