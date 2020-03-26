屏東防疫消毒總動員 118位消毒人員全面出擊

值中央與地方全國防疫緊繃關鍵，屏東縣政府環保局今天與33鄉鎮市公所清潔隊成立屏東縣防疫消毒大隊，全面強化環境消毒防疫及登革熱防治工作，全縣成立39組防疫消毒小組，投入118位消毒人力、消毒機具58台、消毒車輛33輛，針對常活動的戶外公共區域及環境髒亂點展開環境消毒，呼籲各場所管理單位一起投入內部環境清潔消毒，強化公共環境衛生，預計2周內完成495處消毒工作。

縣長潘孟安表示，縣府與各鄉鎮市公所合力防疫，就民眾出入頻繁的戶外公共場所環境加強消毒工作，重點區域包括火車、公車、計程車等交通場站，和百貨公司、電影院、超市、市場、商圈等人潮聚集民生熱點，還有學校、民眾洽公機關等地點戶外公共環境，噴灑次氯酸消毒劑，並對環境髒亂點噴灑登革熱環境衛生用藥。

環保局呼籲，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入防疫消毒工作，針對各場所內部環境，特別是人員經常接觸的表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸的表面；此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次，如顧客頻繁出入，可適度提高消毒頻率。