高市垃圾車宣導防疫不是韓國瑜了 換女聲增新鮮感

自前一任高雄市長陳菊到現任市長韓國瑜，都會錄音透過垃圾車廣播宣導市政和各項防疫措施，一星期之前還是韓國瑜錄的防新冠肺炎宣導，這一星期錄音改了，不是韓國瑜，是一位「非首長」的市府女性，這也打破市府用垃圾車做市政宣導以來的紀錄。高雄市新聞局長鄭照新表示，韓國瑜說過，官大學問不見得大，官大聲音也不見得就是妙音，就讓市府聲音更多元化，也讓市民朋友增加新鮮感。

垃圾車深入大街小巷，前市長陳菊開始用垃圾車上的廣播系統宣導市政，例如登革熱防治，選舉期間高雄地檢署檢察長也曾錄音籲民眾反賄選，另有市府的局處首長就各別業務上線宣導。韓國瑜上任之後延用此宣導方式，新冠肺炎防疫在這星期之前多由他錄音宣導。

這幾天出門倒垃圾民眾發現垃圾車上宣導防疫的聲音變了，不是韓國瑜，是聲音輕脆的女性，有人猜是不是廣播電台的專業播音員，有市府人員聽了之後說，不像是市府的女性首長，另有民眾不解為何不是韓市長？

環保局表示，垃圾車上宣導市政的錄音，除了環保局本身的業務相關之外，都是由其他局處、單位就其要宣導的內容錄好音後交給環保局清潔隊，由清潔隊隨垃圾車播放，有關新冠肺炎的防疫宣導，是衛生局製作的。

衛生局長林立人表示，原來是請韓國瑜錄音，但隨中央流行疫情指揮中心的各項決定，防疫措施不斷更新，最近因應疫情，有許多要請民眾配合的新措施，所以重新錄音，韓市長說過也可以請女性來錄，主要就是讓市民了解宣導內容。

鄭照新說，韓國瑜曾說過「官大學問不見得大，官大聲音也不見得就是妙音」，韓市長身為高雄的大家長，從去年開始錄製廣播向市民朋友宣導環境清潔不遺餘力；市府副發言人白喬茵今年也加入錄製行列，發揮所學專業宣導防疫，讓市府聲音更多元化，也讓市民朋友增加新鮮感。