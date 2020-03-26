影／台南安平大樓11樓失火 陽台電燈著火

台南市安平區健康路三段一棟大樓11樓，今天下午3點多發生火災，大樓保全馬上報消防局派人滅火，同時廣播疏散住戶，安平等消防人員上樓並破門後，發現堤陽台電燈著火，沒有人在家，至於是否是電線走火造成，待進一步鑑定調查。

「大樓11樓有冒煙，還有火光，快來滅火。」台南市消防局救災救護中心今天下午約3點13分接到報案，位於健康路三段一棟大樓11樓有黑煙冒出，由於該棟大樓共27樓，消防局派出安平、南門等消防分隊和雲梯車前住搶救。

安平消防分隊上到11樓後，發現起火房間大門深鎖，請管委會聯絡屋主，屋主表示他人在高雄，屋內沒有人，一時趕不回來，因厚重大門難以破壞，消防人員用破壞器材破門， 化了近20多分鐘才破門進入，發現是陽台電燈著火後，出水滅火，同時逐層搜索，沒有人受困。