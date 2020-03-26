墾丁教師會館BOT活化 被譏「黃金蛟子會館」終於動工

位於屏東墾丁大街旁的墾丁教師會館在民國94年熄燈後，縣府以BOT方式活化再利用，國賓飯店於102年4月得標後，規畫投資12億元打造綠建築飯店「墾丁公教會館」，原定105完工營運，但7年來工地荒蕪依舊，被地方人譏為「黃金蛟子會館」，甚至傳出墾丁國小規畫遷校是為了該案的陰謀論；縣府強調兩者無關，該案去年底已取得建築執照，預計4月開工，預定111年完工。

墾丁教師會館是於64年由墾丁國小興建完成，原是供教師住宿使用，有34間套房，約可容納300人，因建築設備老舊且經營型態僵化，於93年停止營業；縣府辦理BOT招商推動活化再利用，基地面積約1900多坪，屬國家公園遊憩區乙種旅館用地，以旅館和公教設施為主要開發，許可年限50年，102年由國賓飯店得標，但會館剷平後，7年來迄無施工動靜，被地方人諷為「黃金蛟子會館」。

縣府教育處最近規畫墾丁國小老舊校舍改建，在遷校和重地重建之間做最適選擇，地方憂心遷校是為了方便墾丁教師會館BOT案，掀起圖利財團的陰謀論；縣府交通旅遊處強調，兩者完全無關，該案歷經數次環評、開發許可、開發計畫、建築計畫、山坡地雜項執照等多項審查程序，已在去年底取得建照，下月動工，期待藉由民間資金與活力，打造符合生態旅遊型態的環保風格旅店。

國賓飯店聘請設計北投圖書館的知名建築師郭英釗，打造綠建築飯店，不但保存老樹，屋頂更設計成游泳池和有機農場，兼具環保和創意，投資規模至少50間客房及具備150個座席會議場所，整體規畫設計結合海洋、生態元素，朝環保、生態旅遊發展方向營運，同時結合地方文創商品並雇用在地人，規畫以副品牌amba意舍營運；墾丁近年來遊客暴跌，又碰上陸客斷炊和嚴峻疫情，飯店強調仍看好未來市場。