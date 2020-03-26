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金門縣府30日起加強管制 人員進出一律量體溫
新冠肺炎疫情全球升溫，金門縣政府下午宣布，將從3月30日起，實施出入管制，縣府員工及洽公民眾僅得由大門口進出，側門及後門均全數關閉；員工進出辦公室都要量測體溫，洽公民眾，請一律戴口罩，並須於大門口量測體溫及登記到訪資料後，才可進入縣府內洽公。
縣府人事處表示，為降低感染機率，保障縣府同仁及洽公民眾健康，維持政府機關正常運作，縣府將自30日起實施出入口管制措施，要求縣府員工配戴識別証上班，於進入辦公室前，在各棟大樓入口處，由各處人員排班輪值量測體溫作業，落實每日量測體溫並記錄。
另外，赴縣府洽公之民眾，亦請一律戴口罩，並須於大門口量測體溫及登記到訪資料後，始可進入縣府內洽公，以利日後追蹤。洽公民眾之額溫若超過37.5度者，一律禁止進入縣府區域，並建議立刻就醫，為了不讓防疫出現破口，請縣府員工及洽公民眾配合。
而各機關及郵局、快遞、貨運物流公司運送之人員送達公文或寄送郵件、包裹等物品，將於實施日起均應於縣府大門口停車並接受量測體溫後，再至縣府警衛室遞送，由行政處派駐之文書人員簽收，以不進入府內辦公區域為原則，減少非必要接觸。
金門縣長楊鎮浯表示，新冠肺炎的台灣確診案例已破2百人，且人數有逐步攀升的趨勢，金門縣政府從3月30日起，所有人員僅能由大門口一處進出，其餘出入口一律關閉，實施出入管制，雖會造成員工及洽公民眾的不便，但這是縣府因應疫情變化調整的防疫策略，請大家務必配合共同防疫。
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