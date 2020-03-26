高雄五星飯店推專案 隔離者家人外宿每晚千元有找

中央疫情指揮中心要求不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天，大批返台者造成居家檢疫人數激增。高雄漢來大飯店推出「家外之家」長住專案，提供需要的家庭另一個安心的家，讓返國者好好居家檢疫，其他的家人安全外宿，到飯店long stay，最低每人924元，千元有找。

漢來大飯店表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，旅居國外者紛紛返台，依規定每人都須先居家檢疫14天。漢來大飯店推出的「家外之家長住專案」，凡持有「旅客入境居家檢疫通知書」者，歡迎家人來漢來飯店 long stay ，不分平假日精緻客房一晚2310元、不含早餐；三人房2888元；港景四人房3696元，已含服務費及稅金，最低每人924元，千元有找。房內免費提供wifi無線網路、冰箱飲料、酒精消毒液、洗衣5折優惠，且能免費使用健身房、露天泳池、三溫暖，到漢神百貨逛街部分專櫃享9折。想出門透透氣，還有每日租借腳踏車3小時的服務。

漢來大飯店說，此專案僅針對家人旅宿專用，不提供居家隔離、居家檢疫、健康自主管理的旅客住宿，入住時需持家人的「居家檢疫通知書」影本證明，且至少需連住10晚。飯店會以最嚴格的防疫措施和排房政策，解決居家檢疫難題，兼顧家人健康，此專案限「電話」訂房，訂房專線07-2161766。