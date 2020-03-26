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屏東安心旅館近千房 每晚最低只要千元

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東境外移入新冠肺炎確診病例已經累計5例；由於中央流行病指揮中心日前宣布本國籍人士入境後需進行14天居家檢疫，導致防疫旅館需求量上升，屏東縣政府規畫11處安心旅館共998房，鼓勵「讓居家檢疫者住家裡，其他家人住旅館」，以優惠價格供居家檢疫的家屬入住。

縣府交通旅遊處與旅宿業者洽談安心旅館的合作方案，目前已有11家旅館加入，房間數共998間，各旅館依據親友入住的天數不同，提出不同的優惠，包含免費提供早餐與入住滿14天每日最低只要1000元。

屏東縣目前確診數5人，居家隔離人數8人、居家檢疫人數720人；疫情持續升溫，縣府不敢大意，為讓返台民眾與親屬皆能安心度過檢疫，縣府會持續媒合旅宿業者，增加防疫旅館與安心旅館的數量，並協助業者建立防疫SOP，爲抗疫做好準備。

屏東縣境內參與的安心旅館與相關優惠資訊，可上屏東縣交通旅遊處官網，民眾如有入住需求可逕自接洽，憑親友居家檢疫單影本入住即可享優惠。

屏東縣政府 居家檢疫 新冠肺炎

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