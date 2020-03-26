不只夜店關門 高雄長佑醫院下月吹熄燈號

新冠肺炎衝擊各行各業，全台夜店、飯店與餐飲業陸續傳出歇業消息，高市阿蓮區長佑醫院近年受醫學中心衝擊，看診人數逐年下降，不敵此波疫情衝擊，預計4月底關門歇業。院方表示，疫情發生後病患不敢上門，業績一落千丈，這次打算先休息一段時間，等疫情過去再評估是否復業。

長佑醫院是地區型醫院，1995年開業至今，目前設有外科與復健科，醫護人員約20人。地方人士說，醫院由前高市議員李長生創辦，近年醫學中心與區域醫院增加影響，院內科別與規模逐日縮減，連月來受新冠肺炎衝擊，門診病患又比以前減少許多。

院方表示，院內擁有不少復健病患，年曆年後受肺炎影響，病患減少上醫院，預計營業至下個月，準備申請停業，若依規定，未來有一年緩衝期，後續再視情況決定是否復業。