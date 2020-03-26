防疫期間藝文節目多取消 高市文化局推線上直播音樂會

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市文化局及愛樂文化藝術基金會今天宣布，2020高雄春天藝術節5月2日《Do Re Mi動動》、5月16日《琴響洛可可》及5月17日《美麗的約定》三檔音樂會，取消演出，即日起受理全額退費。為使民眾防疫期間仍可享有藝文體驗，5月起會推出線上直播音樂會，讓民眾在家就可聆賞，詳細資訊陸續公告於文化局官網及春藝臉書。

高雄市文化局主祕劉秀英表示，2020春藝以「跨域與延展」為策展主軸，原規畫3月到5月間推出29檔節目、58場次，但突如其來的嚴峻疫情，導致國外團隊及藝術家來台困難，同時為了配合防疫政策、避免群聚感染，到目前為止，取消或延期演出的節目高達16檔，已超過一半。

防疫之餘，文化局希望能進一步提供「在家親近藝術、家戶擁抱藝文」的機會，因此與愛樂基金會合作，將在5月2日、16日，及6月6日、21日，推出直播音樂會，讓民眾可以宅在家，透過直播系統欣賞廳堂級的大型音樂演出。詳細資訊陸續公告於文化局官網「最新消息」https://www.khcc.gov.tw/，及春藝臉書https://www.facebook.com/kaohsiungsaf/。

至於高雄春天藝術節退票方式，於售票系統、超商購買5月2日《Do Re Mi動動》、5月16日《琴響洛可可》、5月17日《美麗的約定》三場演出節目所有場次，請於演出日期前持票券，至兩廳院臺北、臺中、臺南、高雄服務處辦理全額退票。如不方便親自辦理退票，請於退票期限前以郵戳為憑，郵寄票券至高雄市鳳山區三多一路1號「兩廳院售票高雄服務處」，請務必附上存摺影本，以便退款至帳戶。刷卡購票者不需親自辦理，將直接刷退至原信用卡。向主辦單位購票者，請將票券於退票期限前親洽或郵寄至財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會辦理退票，郵寄請附上存摺影本，洽詢電話07-7436633#1001。