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高雄旅宿優惠有的千元有找 韓國瑜今直播行銷都秒殺

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（右）今天直播高雄旅宿優惠，每一組一推出都秒殺。圖／翻攝韓國瑜直播畫面
高雄市長韓國瑜（右）今天直播高雄旅宿優惠，每一組一推出都秒殺。圖／翻攝韓國瑜直播畫面

繼直播行銷高雄農產品、石斑魚，高雄市韓國瑜今天為高雄的旅宿直播行銷到5月底前的優惠方案，御宿汽車旅館鳳山館、印水涵觀景汽車旅館、高雄福華大飯店、樂逸文旅棒球館分別推出超低價的住宿優惠，每一組一推出立即秒殺。韓國瑜籲請民眾在目前無法出國的情況下，不妨做一些國旅，更歡迎到高雄玩。

今天的直播在臉書高雄旅遊網粉絲頁，不是在韓國瑜臉書，高雄市有56家旅宿業者參加，今天先促銷最先響應的4家。

第一家，御宿汽車旅館鳳山館，原價一晚5300元雙人房，優惠到每晚1890元，3組一推立即秒殺，韓國瑜再爭取50組，也一下子被搶完。

第二組是去年高雄市十大摩鐵評選中得到第一名的印水涵觀景汽車旅館，原價每晚5360元的雙人房，優惠每晚2020元，並含兩客早餐和崗山之眼空中廊道參觀券，另送1000元抵用券。

第三組是福華大飯店住宿優惠，原價一晚9900元的住房，優惠為每晚3600，加送3600元餐飲抵用券。

第四組是樂逸文旅棒球館，原價每晚2300元的住房，優惠每晚999元，含早餐和下午茶。

高雄市觀光局表示，這些優惠以星期一到星期五和周日為主，周六無此優惠，各組優惠到5月底止，另52家飯店的優惠也會陸續推出。

韓國瑜 汽車旅館 高雄市

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