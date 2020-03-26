體驗風帆破浪 億載國小漁光分校孩子有夠幸福

億載國小漁光分校為孩子們設計了一連串的海洋教育課程，今天是跨縣市海洋交流，到鄰近的高雄興達港乘坐帆船，體驗風帆操作，也認識到帆船和遊艇的不同。

漁光分校主任張瑾玥說，今天邀請退役艦長李秋田及老師李仲恩帶領師生到興達港，與幻多奇遊艇會的「艾絲琳公主」號初體驗。「看到孩子們的期待與興奮，老師的心情也雀躍了起來！」張瑾月說，活動前五年級導師吳孟芳也詢問是否能報名參加？活動上看到小朋友和老師們一同參與有別於課堂的生活體驗，互動中甜蜜了師生關係。

李秋田說，這次帆船體驗，要感謝幻多奇遊艇會刁船長的大力支持，也要謝謝台灣ASA帆船學校的指導，還有「艾絲琳公主」洪船長全程協助，才得以展開令師生驚喜連連的體驗。

航程體驗中，李秋田也試著讓每位參與的師生都真的「掌穩舵兒往前行」，小朋友們雖然偶而會搶一下誰先誰後，但聽到老師也想試試看，都懂得尊師重道，讓老師也能體驗。