體驗風帆破浪 億載國小漁光分校孩子有夠幸福
億載國小漁光分校為孩子們設計了一連串的海洋教育課程，今天是跨縣市海洋交流，到鄰近的高雄興達港乘坐帆船，體驗風帆操作，也認識到帆船和遊艇的不同。
漁光分校主任張瑾玥說，今天邀請退役艦長李秋田及老師李仲恩帶領師生到興達港，與幻多奇遊艇會的「艾絲琳公主」號初體驗。「看到孩子們的期待與興奮，老師的心情也雀躍了起來！」張瑾月說，活動前五年級導師吳孟芳也詢問是否能報名參加？活動上看到小朋友和老師們一同參與有別於課堂的生活體驗，互動中甜蜜了師生關係。
李秋田說，這次帆船體驗，要感謝幻多奇遊艇會刁船長的大力支持，也要謝謝台灣ASA帆船學校的指導，還有「艾絲琳公主」洪船長全程協助，才得以展開令師生驚喜連連的體驗。
航程體驗中，李秋田也試著讓每位參與的師生都真的「掌穩舵兒往前行」，小朋友們雖然偶而會搶一下誰先誰後，但聽到老師也想試試看，都懂得尊師重道，讓老師也能體驗。
「準備升主帆與前帆了」在秋田老師一呼下，小朋友專心了起來，雀躍中看到好奇與滿足。沿途有環境解說、艦船認識、如何駕馭風、繩結應用等。「沒有親自去體驗一次，你無法深深體會海洋的美、自然的妙、帆船的巧。」李秋田說，看到大家滿足的笑容，一切都值得了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言