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推廣原民傳統野菜 台東縣府鼓勵長者自耕復育

中央社 / 台東縣26日電

台東縣政府加強原住民部落文化健康站功能，讓老人家復育野菜，自己種、自己煮、自己吃，今天在台東市TTstyle原創館推廣各族群的傳統野菜和食農文化。

台東縣原民處表示，在中央政府補助下，台東縣目前有87處部落文化健康站，原民處選定其中9處，透過在地長者復育原住民族食農保健文化，從耕地、復育野菜、烹煮到食用，都由長者自己來。

原民處長方銘總表示，原住民傳統飲食習慣多為水煮食物，現在食物選擇很多，但未必健康，希望讓部落長者及專家當講師，規劃家庭菜園管理，讓部落長者調配自己的營養餐盤，並順應季節善用植物資源、適量採集，延續特有飲食文化內涵。

今天排灣族、布農族及阿美族等鄉鎮部落文化健康站，也在現場推出自己的野菜壓箱寶，其中，蕗蕎、刺蔥、山蘇、樹豆及山萵苣則是「野菜中的明星」。

拉里巴部落文健站的VuVu說，蕗蕎（排灣族語稱lukiu）是最好的防疫食材，吃了對身體很有幫助，除了能增強抵抗力，也是很好的開胃菜。

阿美族耆老則表示，山蘇算是家常菜，有解毒、消腫功效，屏東科技大學之前研究更發現具有抗氧化能力；另刺蔥除了是香料，也對解鬱悶、筋骨很有幫助。

台東 原住民 食農

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