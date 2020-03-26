台中清明連假振興旅遊業無作為？市府：做好防疫優先

清明連假將屆，各縣市紛紛大力宣傳爭取遊客以振興旅遊業，台中民進黨團議員批台中卻至今無作為，根本是無動於「中」；中市觀光旅遊局長林筱淇表示，首要是做好防疫讓人安心旅遊，再來才是推廣，台中市府絕不會「劃錯重點」。

新冠肺炎席捲全球，疫情指揮中心呼籲非必要不要出國，各縣市因此爭搶清明連假旅遊市場；台中市議會民進黨今召開記者會，陳世凱、施志昌、李天生、邱素貞、黃守達、林德宇、張家銨等議員批台中市觀旅局在旅遊宣傳規劃上根本後知後覺。

施志昌、邱素貞等人指出，清明連假前許多縣市已啟動旅遊宣傳，高雄找了知名歌手黃明志拍ＭＶ宣傳，台南則與奇美博物館合作推出旅遊介紹，基隆、桃園甚至花東等縣市政府也可看到臉書、電台廣播不斷放出連假旅遊的訊息，直今完全看不到台中市有任何作為。

施志昌、黃守達爆料，昨看到盧秀燕市長臉書上出現了類似屏東的宣傳文案，竟是模仿屏東縣；陳世凱也譏諷，台中竟連抄襲，都比其他縣市慢一個星期，十分離譜。

觀旅局長林筱淇說，市府並非後知後覺或不知不覺，而是「先知先覺」，早已動起來，因現在無法招攬團客，是利用網路大力行銷山海屯都，吸引散客來台中。