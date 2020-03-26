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台中清明連假振興旅遊業無作為？市府：做好防疫優先

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議會民進黨團開記者會，喊口號並舉牌，批台中市府不用心，清明連假爭取旅遊宣傳無作為。記者張明慧／台中報導
台中市議會民進黨團開記者會，喊口號並舉牌，批台中市府不用心，清明連假爭取旅遊宣傳無作為。記者張明慧／台中報導

清明連假將屆，各縣市紛紛大力宣傳爭取遊客以振興旅遊業，台中民進黨團議員批台中卻至今無作為，根本是無動於「中」；中市觀光旅遊局長林筱淇表示，首要是做好防疫讓人安心旅遊，再來才是推廣，台中市府絕不會「劃錯重點」。

新冠肺炎席捲全球，疫情指揮中心呼籲非必要不要出國，各縣市因此爭搶清明連假旅遊市場；台中市議會民進黨今召開記者會，陳世凱、施志昌、李天生、邱素貞、黃守達、林德宇、張家銨等議員批台中市觀旅局在旅遊宣傳規劃上根本後知後覺。

施志昌、邱素貞等人指出，清明連假前許多縣市已啟動旅遊宣傳，高雄找了知名歌手黃明志拍ＭＶ宣傳，台南則與奇美博物館合作推出旅遊介紹，基隆、桃園甚至花東等縣市政府也可看到臉書、電台廣播不斷放出連假旅遊的訊息，直今完全看不到台中市有任何作為。

施志昌、黃守達爆料，昨看到盧秀燕市長臉書上出現了類似屏東的宣傳文案，竟是模仿屏東縣；陳世凱也譏諷，台中竟連抄襲，都比其他縣市慢一個星期，十分離譜。

觀旅局長林筱淇說，市府並非後知後覺或不知不覺，而是「先知先覺」，早已動起來，因現在無法招攬團客，是利用網路大力行銷山海屯都，吸引散客來台中。

她強調，目前重點是防疫，先與旅宿業者合作先把防疫作好，讓國人可安心來台中旅遊，其次才是推廣宣傳；至於宣傳並無抄襲問題，大家是各自努力。

台中市府發出的旅遊宣傳，被指抄襲屏東，但市府澄清各縣市各有特色，沒有誰抄襲誰的問題。圖／台中市議會民進黨團提供
台中市府發出的旅遊宣傳，被指抄襲屏東，但市府澄清各縣市各有特色，沒有誰抄襲誰的問題。圖／台中市議會民進黨團提供
台中市觀旅局長林筱淇（中）秀出市府近幾個月來對旅遊宣傳的努力成果。記者張明慧／攝影
台中市觀旅局長林筱淇（中）秀出市府近幾個月來對旅遊宣傳的努力成果。記者張明慧／攝影

連假 台中市 屏東縣

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