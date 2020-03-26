社區據點暫關閉難不倒這些老人 在家用遠距視訊學習

為了防疫，高雄市政府要求老人活動中心、社區照顧關懷據點、長青學苑等暫時關閉，左營區一個社區關懷據點為了讓無法到據點活動的老人家也能上上課、運動一下，設計了視訊上課方式，教學員使用手機開視訊，與據點的老師、其他學員連線，透過視訊定時上課。今天到據點跟老師請教如何用手機開視訊的謝發文說，在此防疫時期，遠距學習很有用，不過如果是要跟著老師運動，拿著手機有點不方便。

社會局長青中心主任姚昱伶說，左營的這個關懷據點本月初就開始試用視訊遠距教學，透過既有的視訊軟體，教長輩們使用手機和老師視訊連線，老師在據點開講，也教學員運動，大家就在家或找個適當的地點學習。

因為高雄市政府要求社區關懷據點暫時關閉，平時到據點上課的謝發文今天到據點跟老師請教如何用手機視訊，以便待在家時仍然可以上課，老師一步步的教他點選視訊項目， 現場示範如何與其他學員、據點連線，學會之後，他很開心的拿著手機環繞教室一下，向其他學員打招呼。

謝發文說，如果是坐在定點聽老師上課，遠距視訊很方便，可是要學運動項目，拿著手機看，有點不方便，不過在此防疫時期，學習不要停，遠距視訊還是很不錯的方式。