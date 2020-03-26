因應掃墓人潮和防疫 高市取消掃墓接駁車增塔外祭拜區

清明節將到，高雄市政府民政局預估會有很多人到各公墓、納骨塔掃墓祭拜先人，但新冠肺炎疫情未解除，因此採取多項防疫措施，取消接駁公車，要進入塔區的民眾必須戴口罩、接受量額溫；高雄市忠烈祠的春祭國殤今年首度不邀烈士遺族參加，兩處軍人忠靈祠的春祭則取消。

高雄市民政局長曹桓榮說，為加強防疫，今年清明節各納骨塔區停辦法會，本來規畫的10線接駁專車全面停駛，各納骨塔實施進塔人數總量管制，要請進塔祭拜的民眾戴口罩， 殯管處人員會在現場為民眾量額溫，額溫超過攝氏37度的人禁止進入納骨塔，現場並備有消毒酒精供民眾使用。

民政局殯管處管理的公立納骨塔這個星期假日和清明節時會在塔外設祭拜棚架和供桌供民眾祭拜。

民政局兵役處表示，鳥松和燕巢的軍人忠靈祠今年不舉辦春祭，4月2日到5日服務時間從上午7點到下午5點，民眾可以分流祭拜，避免集中在3月29日或4月4日清明節，以減少群聚感染風險。