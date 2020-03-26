台東原住民傳統野菜保健又強身！饒慶鈴大力推薦

台東縣政府原民處推廣原住民傳統醫療保健，今天在TTstyle原創館由各部落文化健康站長輩們分享介紹傳統「野菜」。縣長饒慶鈴大力推薦健康無毒的原住民野菜，吃了健康又強身。

「蕗蕎（排灣族語稱：lukiu）是最好的防疫食材了。」拉里巴部落文健站VuVu說，lukiu吃了對身體很有幫助，增強抵抗力外，也是很好的開胃菜，男生吃了會棒棒，SARS疫情搶手。

今天原住民傳統醫療保健活動，包括排灣族、布農族及阿美族等鄉鎮部落文健站，推出自己的野菜壓箱寶，其中，蕗蕎、刺蔥、山蘇、樹豆及山萵苣是野菜中的明星。

饒慶鈴除大力推薦台東原住民野菜外，她強調台東好環境，孕育出天然無毒又健康的食材，野菜能夠在山林生存下來，一定是最好的，吃了健康又強身，大家都可以煮來吃。