居家隔離女遭防疫旅館拒 衛生局：負壓病房非有錢可住

與國內確診案例第193例為男女朋友的王姓女子，從英國返回因三次採檢皆為陰性，昨天出院欲住防疫旅館居家隔離被拒，她覺得自己仍有胸悶等不適，想自費住負壓隔離病房也無法，於是投訴媒體。高雄市衛生局表示，王女狀況不建議入住防疫旅館，基於其病症還有需釐清的部分，昨天再度收治到負壓隔離病房，負壓隔離病房也不可能「自費入住」。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，王女跟國內確診案例第193例是男女朋友關係，從3月4日到18日一起去英國，3月19日入境的時候，因在英國就出現上呼吸道症狀，因此於機場就有進行必要的採檢，採檢之後又回到家做居家檢疫。3月21日下午，因為王姓女子有出現發燒到37.8度的症狀，再加上她男友也有上呼吸道的症狀，和醫療資源中心聯繫，就安排他們到搭著救護車到指定的隔離醫院去就醫。

在就醫過程當中，由於有明確的旅遊史以及呼吸道症狀出現，兩人當下就收治到負壓隔離病房，經過檢疫，其男友為193確診為感染者，但是王姓女子到前天為止，已經幾次採檢都沒有檢出病毒的確認反應，因此昨天依作業流程請她出院。王女認為自己不方便回家或到男友家居家隔離，想入住防疫旅館，但遭拒絕，加上覺得自己還有胸悶等不適，也考慮自費住負壓隔離病房。

潘炤穎表示，由於這個個案的狀況特別，她的同行接觸者已經確診，如果住在一般的防疫旅館，基本上很容易造成旅館曝險的情形，因此並不建議她住疫旅館.

「更不可能讓她自費住負壓隔離病房。」潘炤穎說，因為國內在對負壓隔離床的調度都是進行管制的，目前高雄有165間負壓隔離病床，每張負壓隔離病床都是珍貴的防疫資源。負壓隔離病床跟國內的口罩一樣，不是有錢就可以買得到的。針對王女的情形，如果是收治在一般病房，當然更是不可能，由於這個個案已經是屬於確診個案的接觸者，屬於居家隔離的對象，在健保卡讀卡的時候，就會出現警示。

潘炤穎說，因為王女21日、22日、23日總共三次檢驗部分，都沒有檢出新冠肺炎病毒，住院後相關情形都有獲得能有效改善。據她自我描述在出院之後感覺到有些喘，加上她是確診個案的密切接觸者，也是居家隔離的對象，所以還是慎重以對，昨天請防疫計程車再將她載到指定醫院負壓隔離病房收治。