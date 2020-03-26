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高雄居家檢疫男竟趴趴走買早餐、去藥局 2張罰單各10萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄林園居家檢疫個案在隔離期間，逕自與友人騎車被載外出趴趴走。圖／高雄市衛生局提供
高雄林園居家檢疫個案在隔離期間，逕自與友人騎車被載外出趴趴走。圖／高雄市衛生局提供

高雄林園黃姓男子21日從香港入境台灣，是居家檢疫的對象，高雄市衛生局發現他兩度出門趴趴走，一次去買早餐、一次去藥局，24日下午將他送到檢疫所強制隔離。黃男將被開兩張各10萬元罰單。

黃男3月21日返台，高市衛生局22日、23日透過電子圍籬，發現黃男明顯兩度不在家中，還騎著機車到處趴趴走，讓眾人找得焦頭爛額苦尋不著，及時通報警政系統協尋。昨天衛生局與警政系統在黃男家中找到他，由衛生局人員向他開出舉發通知書，下午時將他送往檢疫所強制隔離。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這位林園的黃姓男子，是在21日離開香港入境台灣，21號和23號在紀錄上有短暫時間離開限制住居的處所，因此在行為的判定上他兩次的違反居家隔離檢疫措施，24號下午就動用警方及衛生局的同仁，直接將他送到強制隔離所。

潘炤穎說，對這名黃姓男子的行蹤都有掌握，但也要強調，居家隔離的對象，並不是確診個案的對象，因此在這個部分不會去揭露他離開後去過哪裡。依據中央頒定的裁決原則，在短暫離開的兩個小時之內會裁罰10萬元 ，兩個小時到6個小時罰20萬，6個小時以上，分別有各自的級距，一天以上40萬，3天以上60萬。

以行為界定違規狀況，黃姓男子兩次離開，一次去買早餐、一次去藥局，以行為數與違規時間做裁處基準，所以兩件各罰10萬元，這位先生已在強制隔離所。

高雄市目前強制隔離的個案一共有三例，第一個是台北市的男子，企圖由小港機場離開台灣。第二例是鼓山的男子，後來經過確認之後，在行為上並不是如他所說的晚上7點半才離開住處往前往北部，而且在更早之前就離開，電子圍籬的紀錄是它有離開住處，因此在昨天將他強制送到隔離所進行強制隔離，根據他離開的時間，會裁罰40萬以上罰款

衛生局 高雄市 小港機場

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