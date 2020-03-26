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病死前先餓死？ 印度「封城13億人」低端焦慮

響應減少群聚觀展趨嚴 高市圖進館要全程戴口罩

中央社 / 高雄26日電

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心也要求減少群聚活動，高雄市衛武營國家藝術中心及高市文化中心多已取消或延期表演，高美館觀展採實名制進場、高市圖則要全程戴口罩

有民眾不滿進入高雄市立圖書館要「全程戴口罩」，向市府1999投訴，高雄市立圖書館館長潘政儀今天告訴中央社記者，基於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，要求進館民眾戴口罩是保護免於感染。

另外，高雄市立美術館24日起也採實名制進館，民眾觀展要量額溫及戴口罩，並記名及聯絡電話，文化局表示是基於防疫必要。

針對中央流行疫情指揮中心建議停辦室內超過百人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動，衛武營國家藝術中心指出，確實有難以執行之處，但基於尊重指揮中心專業考量與建議，3場館會盡力溝通協調延期或取消；受影響單位也將依已公布的「防疫期間特別方案」協助表演藝術團體，並且從優從寬認定處理。

高雄市文化中心至德、至善廳的表演到4月底已全部取消，小型展覽則落實進場者量額溫、戴口罩。

文化局表示，戶外的高雄春天藝術節草地音樂會也已經延後，至於春天藝術節其它訂在5、6月份的活動是否舉辦或延期，則還在研議中。

口罩 高雄市 疫情

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