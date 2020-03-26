BMW車主「好野人」 花10萬2千元搶標「BMW」車牌

嘉義區監理所首次網路競標，代碼「BMW」共20組新式自用小型車牌，因英文代碼與德製BMW世界高級名車相同，象徵車主地位財富，車牌稀有，掀起競標熱潮，3天競標昨天結束；監理所今 天說，最貴車牌ＢＭＷ-5599，由1名ＢＭＷ車主以10萬2000元標得，車主已繳款。

監理所說，ＢＭＷ車牌共6000多面，分批在各區監理所網路競標，嘉義區23日到25日開放競標20組，吸引447人上網競標，每面起標底價都是3000元，決標金額共63萬8000元。

決標金額最高前三名車牌及決標人數、金額：ＢＭＷ-5599，33人競標，決標金10萬2000元；ＢＭW-0568，42人競標，決標金5萬1000元；ＢＭＷ-0577，35人競標，決標金4萬1000元。決標金最少ＢＭＷ-0581，1萬7000元。

嘉義區監理所表示，ＢＭＷ車牌標售金額比北高都會區高，會造成搶標，主因是ＢＭＷ車牌稀少，競標金額最高「5599」數字，與過去高價的吉祥連號車牌不同，只因冠上ＢＭＷ代碼加持，造成搶標。

參加標牌得標者應在決標後24小時內轉帳完成匯款，並在決標次日起3個月內申領牌照，截至昨天，共17副車牌完成轉帳，其中8輛是使用中的BMW、5輛是未領牌的BMW，其餘是他廠牌的車輛；另一批BMW車牌預計5月4日到5月6在台中所辦理標售，詳情依該所公告為主。