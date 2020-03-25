金門首台社區智能販賣機超方便 蔥薑豆腐全都賣

金城鎮的和平社區最近多了一台有趣自動販賣機，這是金門首台以社區「柑仔店」為概念的販賣機，販售的品項除了飲料外，最特別的是還有賣洋蔥、大蒜、薑、米酒、醬油、味精等，甚至豆腐跟料理包也都一應俱全，不少主婦臨時家中缺什麼，都叫孩子到販賣機購買，里民都說，真的超方便的。

「我要煮魚湯，家裡的薑用完怎麼辦？」對於和平社區的里民來說，這都是小CASE，反正就到社區活動中心前的自動販賣機購買就可以輕鬆解決，珠沙里長戴德強說，和平社區內，原本有一家「柑仔店」，但幾年前就收起來，後來只剩街口的檳榔攤，但檳榔攤賣的品項少，里民如果有買東西，都要跑到市區去，相當不便。

戴德強指出，本月初有廠商在社區活動中心門口設置販賣機，這台機器販售的品項有20多種，不只有果汁飲料外，像是醬油、醬油膏、米酒、沙茶醬、胡椒粉、香油這類的調味料；國民罐頭「土豆麵筋」等都有，甚至連蔥、薑、蒜也都賣，根本就是「柑仔店」，且還24小時營業，大家都覺得超方便的。

日前有社區民眾臨時要做菜招待朋友，不知道要煮什麼湯，後來就到販賣機購買料理包，輕鬆搞定，還頻頻把經驗告訴左鄰右舍。

這台智能販賣機的外殼設計是與捲毛利卡合作，以金門花磚為意念設計；此外，也支援多元付款，不只可以用現金，也支持遊遊卡、Line Pay、街口支付等，甚至連大陸的微信支付、支付寶都可以用，記者採訪的當日，就有位從黑龍江嫁到金門來的陸配，只見她很熟悉的使用微信支付購買醬油，直說，很方便。

業者金好kinho平台表示，目前金門共有4台販賣機，擺放的地點分別是和平社區、台開購物中心與良金牧場的金城、金湖門市，他說，所販售的商品都大不同，像社區的，是以民生物資為主；台開則以文創商品居多，另兩台擺在良金旁的，則是瞄準觀光客，主要販售的是良金料理包與飲料。