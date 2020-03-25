高市增3戒毒給藥點 向毒宣戰

高雄市長韓國瑜昨宣布在偏鄉新增三處美沙冬替代治療衛星給藥點，並引用20多年前美國法官試毒身亡的真實案例說明毒品可怕，重申集合「警區、校區、社區」三區之力把毒品趕出高雄、趕出台灣的決心。

高市府為讓有心戒毒的海洛因藥癮者就近接受美沙冬替代治療，繼2017年在旗津醫院設置衛星給藥點後，昨天續宣布在梓官、六龜及杉林拓增三處衛星給藥點。

「救一個毒癮者，等於救了一個家庭」韓國瑜說，高雄最早提出「警區、校區、社區」三區合一防毒作法，這項嶄新的嘗試。美沙冬替代治療主要協助藥癮者穩定服藥，提升戒癮信心，高雄再增三處給藥點，強化後端治療服務，盼有心戒毒、特別是海洛因藥癮患者能回歸正軌。

韓國瑜說，20年前美國毒品氾濫，有兩名法官不信邪，自告奮勇向上級報告要試毒，了解毒品多可怕。這兩位法官具道德良知且信仰虔誠，結果最後一人自殺，一人進到戒毒所。試毒過程，他們天人交戰，仍受不了誘惑，「這麼優秀的法官都無法抵擋，可以想見毒品的危害多麼深」。

韓國瑜說，高雄吸毒年齡不能往下降，毒品也不能自市區往郊區蔓延，大家應有志一同，齊心把毒品趕出高雄，趕出台灣。這次給藥站拓點，代表高雄市反毒決心，希望藥癮者能經由美沙冬協助，最終擺脫毒品控制。

他也說，身魔易戒，心魔難戒，身體染毒想戒，心裡慾望永遠想再吸一口，毒品就是這麼可怕，大家一定要有決心付諸行動，全力反毒。

高雄市衛生局長林立人說，高雄自2017年執行美沙冬替代療法，目前約2千多名列管使用者，有10家指定醫院參與執行，提供偏鄉就近性及便利性服務，避免藥癮者往返醫院。