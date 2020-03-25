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迎清明連假 南橫梅山—天池路段4月2日解除管制

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
因應清明4天連假，交通部公路總局第三區養護工程處為讓用路人能規畫更彈性、優質的南橫之旅，4月2日當日將取消管制通行。圖／讀者提供
因應清明4天連假，交通部公路總局第三區養護工程處為讓用路人能規畫更彈性、優質的南橫之旅，4月2日當日將取消管制通行。圖／讀者提供

因應清明4天連假，交通部公路總局第三區養護工程處為讓用路人能規畫更彈性、優質的南橫之旅，梅山至天池路段4月2日當日將取消管制，開放通行。

三工處甲仙工務段表示，台20線南橫公路梅山口至天池路段今年3月17日起推行周二、周四道路管制措施（台20臨105線0K~25K），禁止一般用路人進入，實施以來獲多數民眾體諒配合。

因應即將到來的清明連假，為讓用路人能規劃更彈性更優質的南橫公路遊程，甲仙工務段已協調梅山口以上復建工程提早運送所需物資，並加派人力進行道路維護整理，預訂4月2日 (四)當日取消管制，開放通行。

甲仙工務段也提醒，近日山區天氣不穩，有意上山的遊客應事先查詢管制時間與山區路況，若果下雨或有濃霧現象，恐會影響行車視距，建議遊客雨天避免上山。

除此也呼籲遊客勿隨意丟棄垃圾，共同守護山林之美。相關路況可注意注意道路兩側設立的公路資訊看板及收聽警廣；另可利用公路總局幸福公路APP，或上公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

南橫 連假

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