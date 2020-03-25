鸕鶿棲地金門慈湖非法網具多 國家公園展開清除

金門的慈湖為國家級的重要濕地及鳥類群集重要棲息地，但近年來卻屢傳非法漁撈，民眾任意架網捕撈魚蝦和螃蟹，已對自然生態帶來重大影響，金門國家公園管理處即日起會同保七總隊金門國家公園警察分隊共同執行慈湖重要濕地非法網具查緝，金管處表示，希望讓慈湖重現豐富的生態資源，成為鳥類及水生物良好的棲息環境。

金門國家公園管理處表示，位於金門西北角的慈湖特別景觀區為一處海灣，因戰略需要築堤成湖，現屬半封閉鹹水域，相當適合水產生物生長，為鳥類群集及冬候鳥鸕鶿提供豐富的食物資源，為金門地區國家級的生態樂園，每年約1萬多隻來金度冬的鸕鶿，已為金門打響賞鳥天堂、生態保育島的美名。

最近發現民眾在水域布網捕捉魚、蝦，而且大小魚通抓，嚴重破壞慈湖生態環境， 金管處為維護慈湖特別景觀區水域生態環境，避免網具影響鳥類正常活動，已會同金門國家公園警察分隊共同執行非法網具的清除。