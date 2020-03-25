警察防疫工作不缺席！警政署長至屏東慰問員警辛勞

面對疫情升溫，屏東縣警局防疫工作也不斷提升，除了原有的勤務，針對居家檢疫或隔離的追蹤，也是警方的首要任務之一。有鑑於此，警政署長陳家欽於今天上午分別前往屏東縣政府警察局及屏東分局民和派出所，慰勉基層員警在執行防疫工作的辛勞，並頒發加菜金，傾聽基層工作問題與建議。

在談會中陳家欽表示，第一、要保障第一線警察執勤的安全，也會持續採購、配發護目鏡、口罩等防疫物資；員警執行臨檢、盤查、酒測或攔檢時，應注意相關程序、落實消毒，以降低受感染風險，並維護自身健康。

陳家欽還說，若有員警需要居家檢疫或自主健康管理時，一定要特別落實。此外，善用M-police系統導入「居家檢疫、居家隔離」身分查詢的功能，嚴加查察「趴趴走」對象，遏止居家檢疫者等僥倖心態出遊，截堵防疫缺口。