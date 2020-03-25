高雄市議會大會室內會聚上百人　4月7日討論是否延後　

中央流行疫情指揮中心今天「建議」室內超過100人、室外超過500人的活動停辦。高雄市議會祕書處估計議會開定期大會時的市長施政報告、市政總質詢，室內聚集的人數往往超過100人。但是，第3屆第3次定期大會要不要延後開議，議員尚無共識，要待4月7日開的程序委員會討論決定。

議會祕書處最近關注立法院、桃園市、台中市議會開議情形，看到花蓮縣議會因應疫情無限期休會的決議，藍綠黨團分別向議會了解如期開會或延後開議的利弊得失。

民進黨議員林智鴻今天提出分在前金區舊議會和現在議會兩處議事的建議，也提出視訊質詢的構想，議員在研究室透過視訊質詢官員，官員也透過視訊答詢。時代力量議員黃捷也主張如期開會，以線上視訊、行政人員異地辦公等方式進行會議。國民黨團要在程序委員會中進一步和各黨團討論。

高市議會祕書處評估議員提出的建議後表示，舊市議會的設備大部分移到現在市議會，例如議事廳議員的桌椅，一時之間很難恢復原有的議事設備；至於視訊，議會、市府既有的設施還不足，如果市府官員接受議員視訊質詢，官員是不是也要聚在有視訊的場所？這對官員的防疫可能也不好。

議會祕書處估算，開定期大會時的市長施政報告、市政總質詢，市府首長、聯絡員、相關人員、議員、議員助理、媒體記者、議會人員等，即使不算旁聽民眾，議會室內總加起來人數超過百人，是會憂心防疫問題。

據了解，綠營人士思考議會定期大會要不要延後時，多考量到罷免高雄市長韓國瑜案的推動時程，希望一旦罷免進入投票階段，正好在議會總質詢期間，議會祕書處則以防疫為主要考量。