快訊

曾創桃園多年住房率第1 晶悅飯店6月底將吹熄燈號

美堅稱「武漢病毒」 6國齊聲反對：毀掉世界秩序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市議會大會室內會聚上百人　4月7日討論是否延後　

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會第3屆第3次定期大會可不可能延後開議，將由4月7日開的程序委員會討論決定。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會第3屆第3次定期大會可不可能延後開議，將由4月7日開的程序委員會討論決定。記者楊濡嘉／攝影

中央流行疫情指揮中心今天「建議」室內超過100人、室外超過500人的活動停辦。高雄市議會祕書處估計議會開定期大會時的市長施政報告、市政總質詢，室內聚集的人數往往超過100人。但是，第3屆第3次定期大會要不要延後開議，議員尚無共識，要待4月7日開的程序委員會討論決定。

議會祕書處最近關注立法院、桃園市、台中市議會開議情形，看到花蓮縣議會因應疫情無限期休會的決議，藍綠黨團分別向議會了解如期開會或延後開議的利弊得失。

民進黨議員林智鴻今天提出分在前金區舊議會和現在議會兩處議事的建議，也提出視訊質詢的構想，議員在研究室透過視訊質詢官員，官員也透過視訊答詢。時代力量議員黃捷也主張如期開會，以線上視訊、行政人員異地辦公等方式進行會議。國民黨團要在程序委員會中進一步和各黨團討論。

高市議會祕書處評估議員提出的建議後表示，舊市議會的設備大部分移到現在市議會，例如議事廳議員的桌椅，一時之間很難恢復原有的議事設備；至於視訊，議會、市府既有的設施還不足，如果市府官員接受議員視訊質詢，官員是不是也要聚在有視訊的場所？這對官員的防疫可能也不好。

議會祕書處估算，開定期大會時的市長施政報告、市政總質詢，市府首長、聯絡員、相關人員、議員、議員助理、媒體記者、議會人員等，即使不算旁聽民眾，議會室內總加起來人數超過百人，是會憂心防疫問題。

據了解，綠營人士思考議會定期大會要不要延後時，多考量到罷免高雄市長韓國瑜案的推動時程，希望一旦罷免進入投票階段，正好在議會總質詢期間，議會祕書處則以防疫為主要考量。

疫情 罷免 高雄市

延伸閱讀

北市5夜店響應政府防疫 自主停業兩週

信託公會會員大會 黃天牧勉續推符合民眾需求服務

警政署長視察基層防疫 指示嚴防隔離者趴趴走

居家檢疫電訪任務繁重 高雄市里幹事也快吃不消

相關新聞

高雄市議會大會室內會聚上百人　4月7日討論是否延後　

中央流行疫情指揮中心今天「建議」室內超過100人、室外超過500人的活動停辦。高雄市議會祕書處估計議會開定期大會時的市長...

屏東多個單位同時掌握檢疫與隔離者　愛趴趴走勿存僥倖

疫情持續升溫，屏東縣居家檢疫與隔離人數來到792人。屏東縣政府為有效追蹤民眾是否落實防疫措施，除使用防疫手機，各市鄉鎮的...

鸕鶿棲地金門慈湖非法網具多 國家公園展開清除

金門的慈湖為國家級的重要濕地及鳥類群集重要棲息地，但近年來卻屢傳非法漁撈，民眾任意架網捕撈魚蝦和螃蟹，已對自然生態帶來重...

警察防疫工作不缺席！警政署長至屏東慰問員警辛勞

面對疫情升溫，屏東縣警局防疫工作也不斷提升，除了原有的勤務，針對居家檢疫或隔離的追蹤，也是警方的首要任務之一。有鑑於此，...

高雄市超前部署 3月初即建議室內百人以上活動停辦

中央流行指揮中心今天宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，減低社區感染風險，高雄市政府未...

影／東港警方購「防暴臂盾」 員警誇：攻守兩相宜

因應街頭突發事故多樣性，為避免警察同仁因公受傷，屏東縣警局東港警分局長劉清俊日前尋求社會資源協助，經地方善心人士提供善款...

「將軍好宅」開箱眷村家庭生活物件 嚐陸海空3軍冰淇淋

高雄市立歷史博物館今天起在「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」的明德新村5號，推出全新互動展覽空間「將軍好宅」，透過開箱眷村...

恆基醫院推到宅沐浴「宅急便」 臥床失能者重溫泡澡樂

洗澡對一般人來說是件稀鬆平常的事，但對長期臥床失能者和長者的家屬或照護者，卻是頭痛且有摔傷風險的難事，多以擦澡取代；屏東...

面對全中運延期！屏東縣高中這麼說

疫情不斷升溫，屏東縣境外移入確診人數已達5人，屏東縣政府原訂今天要發表全中運MV，今晨臨時改為全中運延期說明記者會。屏東...

記取SARS期間紓困經驗 謝龍介：不要口惠而實不至

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，受新冠肺炎影響，許多產業都受創，雖然政府提出100億元當擔保基金，讓銀行可放貸1千億元，...

屏東又增2例！目前已有5名境外移入確診者

屏東境外移入確診病例，今天已經累計5例，在傳染病統計資料查詢系統中，屏東的地圖由綠色逐漸轉為橘色，目前全國確整人數也達到...

高教產批韓市府「用人不忌」 被控局長：不成案無不法

高雄市教育產業工會今天抨擊市長韓國瑜「用人不忌」，專門找運動發展局長許文宗、教育局長吳榕峯這種遭監察院糾正、彈劾案件的主...

熱門新聞

北市居家檢疫失聯對象找到人了 竟在南陽街打網咖！

影／夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

時隔一周再添1例 苗栗縣新冠肺炎累計達2例

新竹市新增本土病例 清大法籍研究人員確診新冠肺炎

居家檢疫男竟泡南陽街網咖4天 北市府今重罰100萬

留學生居家檢疫竟揪團轟趴 衛生局：建請取消補償費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。