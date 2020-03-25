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屏東多個單位同時掌握檢疫與隔離者　愛趴趴走勿存僥倖

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（左二）昨天到屏東市北一區聯合服務中心慰問，並打電話關心仍在居家隔離的民眾。本報資料照片
屏東縣長潘孟安（左二）昨天到屏東市北一區聯合服務中心慰問，並打電話關心仍在居家隔離的民眾。本報資料照片

疫情持續升溫，屏東縣居家檢疫與隔離人數來到792人。屏東縣政府為有效追蹤民眾是否落實防疫措施，除使用防疫手機，各市鄉鎮的村里長幹事，皆會在每天不定時撥打電話，來掌握檢疫或隔離者的行蹤。此外，屏東縣各警分局、衛生所以及鄉鎮公所，也會經常關注檢疫或隔離者的動向，若有異常會立即前往關心。

根據屏東縣政府統計，目前屏東縣居家隔離人數為30人，居家檢疫則新增為762人。若有新增須居家隔離或檢疫者，每天會由衛生福利部疾病管制署，將資料匯入民政處以及各鄉鎮市公所，以利防疫人員進行追蹤。

屏東縣政府民政處表示，當民眾須居家隔離或檢疫時，前往關心與發放關壞包的防疫人員，皆會重新核對民眾資料、手機號碼、居家電話以及防疫手機是否有誤或異常。因此，對於民眾填寫假資料而四處「趴趴走」的情況並不常見。

屏東縣有多個單位，同時掌控居家檢疫與隔離的民眾，一旦防疫手機出現異常，立刻就會派人前往關注。截至25日為止，除了日前6名因違反居檢疫規定被開罰的民眾外，目前屏東縣沒有再新增違反規定被開罰的人數。

對此，民政局呼籲民眾，不要心存僥倖心態，不論居家檢疫或居家隔離民眾都應確實遵守各項規定，切勿擅離處所，以免觸法受罰。

屏東縣政府 居家檢疫 衛生所

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