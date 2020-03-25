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居家檢疫電訪任務繁重 高雄市里幹事也快吃不消

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導

高雄市民政局長曹桓榮表示，高雄市目前有4000多人居家檢疫，有些里幹事需負責打電話關懷100多人，且趕在每天下午2點前完成電訪向中央報告。但里幹事本身的還有登革熱防治等工作，工作負荷很大，目前只能請手邊居家檢疫人數較少的里幹事幫忙，或請區公所人員幫忙追蹤。

曹桓榮表示，中央相關部會防疫很辛苦，基層里幹事也同樣，加上有些社區居民排斥居家檢疫者，常打電話要求里長把居家檢疫者「移到」防疫旅館，中央說要給里幹事的相關津貼都還沒發，高市府已將相關問題向中央反映，就看中央如何因應。

高雄市衛生局長林立人表示，由里幹事電訪關懷是中央訂立的政策，地方全力配合，但由於案例短時間增加快速，形成壓力負擔。

林立人坦言，以現行的電訪關懷機制，要做到百分之百管控，一定有困難，雖然目前針對居家隔離及居家檢疫者已進行手機綁定、電子圍籬，電話關懷等複合式管理方式，仍有不合作、不配合的民眾以身試法。

前天把手機放在家裡，開車北上的居家檢疫民眾幸被國道警察盤查到，警方通報後，高市即時依中央頒布的裁罰基準進行處置，罰額將會是10萬到1百萬不等。

林立人強調，依中央現行的規範，只要逃跑2次，除採取行政罰鍰，還會集中隔離，管控的尺度只會愈來愈緊。

居家檢疫 高雄市

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