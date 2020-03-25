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中央流行疫情指揮中心搬進校園 校長任指揮官拍短片

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市漢民國小將中央流行疫情指揮中心記者會場景搬進校園，教職員以相同規格演出因應「COVID-19 肺炎」防疫宣導兒童節篇劇本，拍成防疫宣導短片。圖／漢民國小提供
高雄市漢民國小將中央流行疫情指揮中心記者會場景搬進校園，教職員以相同規格演出因應「COVID-19 肺炎」防疫宣導兒童節篇劇本，拍成防疫宣導短片。圖／漢民國小提供

中央流行疫情指揮中心每天舉辦記者會匯報最新疫情，高雄市漢民國小今天將記者會場景搬進校園。教職員以相同規格演出因應「COVID-19 肺炎」防疫宣導兒童節篇劇本，由校長焦熙昌擔任指揮官，教師們充當記者提問、甚至還有外籍記者以英文提問，手語翻譯員比手畫腳也煞有介事，拍成影片向小朋友宣導防疫作為。

焦熙昌表示，這是今年兒童節慶祝活動之一，全校老師們一起動腦編劇本、拍宣導影片。現場模擬「中央流行疫情指揮中心記者會」現場實況，掛著「漢民國小防疫指揮中心」字樣，記者會開始，指揮中心長官陸續就座。由指揮官先報告漢民國小的疫情狀況：「截至目前為止，漢民國小是零檢疫，零確診，目前也沒有學生有疑似感染的跡象。有極少數幾位學生有上呼吸道感染症狀，經確認只是一般感冒。」

為求記者會逼真，由教師宋宗憲飾演手語翻譯員，雖然不是真的手語，但站在發言者後頭比手畫腳效果十足。執行祕書說明學校防疫工作的安排，1.0 版是由兼任行政教師與志工量額溫、耳溫、蓋手章，輪值四個門口。

 2.0 版是所有科任教師和志工量額溫、耳溫、蓋手章，輪值三個門口。 3.0 版是增購體溫感測器，順暢量測流程，縮短量測時間。如果學生跑班，每節下課時，任課教師須將教室清消一遍。

焦熙昌也謝謝學校的「應援團」」，包括家長會的榮譽顧問、會長、副會長、委員、代表甚至是家長們，陸續捐贈了許多防疫物資給學校，給予學校非常大的助益。

飾演外籍記者的老師也用英語提問，再過 2、3 天就是兒童節了，今年因為武漢肺炎影響，學校無法辦理較大型活動讓學生參與並慶祝，是否有其他替代方案呢？Children's Day is coming in 2 or 3 days. Because of Coronavirus, you cannot have any celebrations for students to particapate in.Are there any alternatives?

應援團團長答覆：今年兒童節家長會送給小朋友精美的餐袋，除了可以裝餐具外，也可以將收納好的口罩放進去；如果外出，也可以放一些防疫物資，很方便喔！

高雄市漢民國小將中央流行疫情指揮中心記者會場景搬進校園，連手語翻譯員都具備。圖／漢民國小提供
高雄市漢民國小將中央流行疫情指揮中心記者會場景搬進校園，連手語翻譯員都具備。圖／漢民國小提供

記者會 疫情 兒童節

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